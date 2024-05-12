Мужчине выстрелили в лицо в одном из ТЦ Москвы | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 09:51 Мужчине выстрелили в лицо в одном из ТЦ Москвы РЕН ТВ: мужчина получил ранение в лицо после конфликта в ТЦ в Москве РИА «Новости»

Читать 360 в

Конфликт между двумя мужчинами в одном из торговых центров Москвы привел к стрельбе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как два человека лежат на полу. У того, кто пытается прижать оппонента к полу, лицо в крови.

Реклама

Автор ролика заявил, что окровавленный мужчина защищался. Ему выстрелили в лицо из травматического пистолета, патрон застрял в щеке.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Причина конфликта неизвестна.

В торговом центре «Амурский» в Омске пьяная посетительница напала на чужого ребенка. Женщина схватила ребенка за голову, а его отец оттолкнул нападавшую.

Позднее медики увезли ее в токсикологическое отделение. Полицейские начали проверку.