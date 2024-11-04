Мужчина застрял головой в перилах на юге Москвы

В московском районе Орехово-Борисово Южное мужчина застрял головой в перилах на лестничной клетке. Об этом 360.ru сообщил источник.
Очевидцы обнаружили его на пятом этаже. Мужчина спал.
Прохожие освободить пострадавшего не сумели, на место выехали спасатели и бригада скорой помощи. Сотрудники МЧС вызволили мужчину и передали медикам.
Ранее москвич-тяжеловес застрял в машине на северо-западе столицы. Он также пожаловался на плохое самочувствие.
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