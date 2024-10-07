Москвич-тяжеловес застрял в машине на северо-западе столицы

В Москве мужчина весом около 130 кг застрял в машине, его освободили спасатели

Мужчина весом около 130 килограммов не смог самостоятельно выйти из автомобиля в Москве. Ему понадобилась помощь спасателей, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе второго корпуса дома № 7 по набережной Новикова-Прибоя. В систему «112» поступило сообщение о находившемся в «Газели» 68-летнем мужчине. На место выдвинулись спасатели.

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из машины, так как застрял между сиденьями. ДТП не было. Он также пожаловался на плохое самочувствие.

Москвича вытащили из «Газели» и вызвали бригаду скорой помощи.