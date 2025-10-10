Мужчина выжил после нападения волка-людоеда

The Telegraph: волк-людоед чуть не загрыз жителя Индии рядом с его домом

Во вторник, 7 октября, хищник набросился 40-летнего Милки Рама, когда тот шел к полю. Нападение произошло всего в 100 метрах от его дома.

Мужчина звал на помощь и пытался отбиться. На крики прибежали соседи и зверь сбежал. Пострадавшего доставили с ранами на плечах, руках и груди в больницу. Через сутки выписали, назначив курс инъекций.

По словам Рама, в их селе волки напали на пятерых людей и шестерых коров. Он отметил, хищники уже долгое время терроризируют несколько сел.

Всего за три недели хищники растерзали в округе Бахрайч четверых детей и пожилую пару. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы. В деревне Парагпурва жертвой стаи волков стала пятилетняя девочка.