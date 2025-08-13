Мужчина вырвал жену из пасти крокодила, утащившего ее в воду

В Пакистане крокодил напал на женщину, стиравшую белье на берегу канала Нара в городе Суккур, и утащил под воду. Об этом сообщило издание Pakistan Observer .

Рептилия вцепилась в ногу женщины, но ее спас муж, находившийся поблизости. Мужчина прыгнул в воду, рискуя собственной жизнью, и вырвал жену из пасти крокодила. Он смог вытащить пострадавшую на берег.

Состояние женщины, несмотря на своевременную помощь, остается критическим. Ее доставили в больницу с многочисленными повреждениями и в бессознательном состоянии.

Местные власти предупредили жителей, что им следует проявлять особую осторожность вблизи водоемов. В последнее время участились случаи нападения крокодилов.

Что касается рептилии, напавшей на женщину, то местные власти пока не приняли никаких мер по ее поимке.

Ранее во Флориде полицейский голыми руками вытащил аллигатора из частного бассейна, когда не получилось поймать рептилию сачком.