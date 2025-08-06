Помощник шерифа в США голыми руками вытащил аллигатора из частного бассейна

Во Флориде полицейский вытащил аллигатора из частного бассейна голыми руками. Как уточнило издание UPI , ЧП произошло в округе Сент-Джонс. Видео с операцией выложили на сайте офиса местного шерифа.

На кадрах видно, как офицер Ричардсон сначала пытается поймать рептилию сачком. Когда это не удается, он вступает с животным в схватку и хватает его руками. После недолгой борьбы офицер вытаскивает небольшого аллигатора из воды и обездвиживает его.

Владелец дома, наблюдая за происходящим, восхищенно отмечает, что действия офицера говорят о его опыте в этом деле.

Полиция сообщила, что аллигатор забрался в бассейн, ища прохлады. Животное аккуратно поместили в патрульную машину, а затем выпустили в ближайший пруд.

Офицер Ричардсон не в первый раз участвует в подобных операциях. Во Флориде подобные случаи происходят часто: с начала 2025 года жители подали более 12 тысяч жалоб на аллигаторов в жилых районах.

Ранее издание The Economic Times News сообщило, что крокодилы длиной до четырех метров научились имитировать движения тонущих людей, чтобы заманить спасателей в воду и съесть их. Рептилии погружают голову под воду у берега, а затем поднимают лапы. Издалека это зрелище может показаться похожим на тонущего человека.