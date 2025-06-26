Мальчик выпал из окна пятого этажа в Норильске

В Норильске из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Нансена выпал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мальчику, возрастом год и восемь месяцев, жил в квартире с родителями, младшими братом и сестрами. Около 14:30 ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, которые вышли из комнаты, забрался на подоконник и вывалился из окна.

«Мальчика с ранами различных частей тела доставили в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили следователи.

Сейчас идет проверка для выяснения всех деталей случившегося. Семья на профилактическом учете не состояла.

Ранее оставленная без присмотра четырехлетняя девочка выпала из окна с высоты пятого этажа и разбилась в Ачинске. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.