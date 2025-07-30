Мужчина в Тульской области притворялся полицейским из-за бесплатного проезда

Сотрудники уголовного розыска задержали в Тульской области местного жителя в одежде полицейского. Также у него нашли поддельное удостоверение, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В разговоре с полицейскими мужчина рассказал, что купил форменную одежду и удостоверение с целью бесплатного проезда на общественном транспорте. Кроме того, у задержанного обнаружили и изъяли знаки различия Росгвардии.

Суд назначил мужчине штраф и конфисковал форменную одежду. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об обороте поддельных документов.

Ранее в Москве мошенник представился подростку полицейским и потребовал с него штраф за езду вдвоем на электросамокате. Старшеклассник перевел ему пять тысяч рублей.