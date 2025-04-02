Лжеполицейский на самокате коварно обманул зумера в Москве и скрылся

Аферист на самокате выманил пять тысяч у школьника в центре Москвы

Подросток в Москве стал жертвой мошенника, который представился полицейским и потребовал «штраф» за езду вдвоем на электросамокате. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Все произошло в центре российской столицы. Старшеклассник решил прокатить подругу на самокате, пара выехала от ТРЦ «Павелецкая плаза».

Через некоторое время их остановил мужчина, также передвигавшийся на самокате. Он предъявил поддельное удостоверение и припугнул подростков — заявил, что те не остановились по первому требованию правоохранителей.

Решить ситуацию фейковый полицейский предложил прямо на месте. Он запросил с 17-летнего парня 10 тысяч рублей, но затем «благородно» согласился сбросить цену наполовину.

В итоге старшеклассник перевел аферисту пять тысяч рублей. Тот быстро уехал по своим делам, а юноша пришел в себя и отправился в ближайший полицейский участок.

По факту мошенничества правоохранители начали проверку, устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее ФССП предупредила, что россияне из-за долгов могут лишиться электросамокатов.