Мужчина в ставропольском хуторе выстрелил из ружья в щенка

Житель ставропольского хутора Прогресс выстрелил из пневматического ружья в щенка. Полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Мужчина с ружьем подошел к двум щенкам посреди улицы и выстрелил из пневматики в одного из них. Потом ушел. Собака пыталась уползти на передних лапах.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали 58-летнего местного жителя. У мужчины изъяли пневматическое ружье. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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