Мужчина в ставропольском хуторе выстрелил из ружья в щенка

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Мужчина с ружьем подошел к двум щенкам посреди улицы и выстрелил из пневматики в одного из них. Потом ушел. Собака пыталась уползти на передних лапах.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали 58-летнего местного жителя. У мужчины изъяли пневматическое ружье. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самого толстого пса России Круггетса, оставшегося в очередной раз без дома, пытался забрать иностранец. Новых хозяев необычному животному не могут найти уже около года, но волонтеры не захотели отдавать собаку за границу.