Самого толстого пса России Круггетса пытался забрать иностранец

Известный пес с ожирением по кличке Круггетс из Нижнего Новгорода снова остался без дома. Telegram-канал Shot сообщил, что его хотел забрать себе иностранец.

Новых хозяев необычному животному не могут найти уже около года. В последние месяцы к волонтерам с запросом о Круггетсе обратились двое мужчин.

Один из претендентов не подошел по возрасту, следить за активным псом, как выяснилось, он уже не сможет. Второму же отказали уже сами волонтеры — Круггетса хотел перевести за границу иностранец. Почему этого не разрешили, неизвестно.

Под присмотром ветеринаров Круггетс постепенно теряет «звание» самой толстой собаки России. Теперь стрелка на весах показывает только 46,7 килограммов, притом, что всего пару месяцев назад пес весил больше.

Однако и такая масса для собаки чрезмерна. У Круггетса болят суставы, ближайшая цель для волонтеров — привести пса к показателю не выше 40 килограммов.

Круггетса нашли два года назад в крайне тяжелом состоянии. Он весил центнер и почти не мог ходить самостоятельно. Под тяжестью тела лапы собаки деформировались.

Сейчас собаку держат под строгим присмотром ветеринары. Лапы Круггетсу вылечили, а ест он только диетический корм.

Ранее ветеринары из Дмитрова спасли двух собак, съевших трубчатые кости.