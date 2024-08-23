Мужчина в Москве вышел на балкон 12 этажа и грозится спрыгнуть
Источник 360.ru: москвич вышел на балкон 12-го этажа и грозится спрыгнуть
Мужчина в Останкинском районе Москвы грозится спрыгнуть с 12-го этажа. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось на Аргуновской улице. Москвич встал на краю балкона, дверь подпер с внутренней стороны и призвал не заходить внутрь, иначе он спрыгнет. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Сам мужчина ни с кем не идет на контакт. Что стало причиной этого поступка, пока неизвестно.
Официально о происшествии не сообщали.
Ранее человек в аэропорту Шереметьево в Москве порезал себе горло и упал с верхнего этажа. По данным СМИ, он разбил стеклянную бутылку, перелез через перила, нанес себе травмы, а потом упал. В итоге его отправили в больницу в очень тяжелом состоянии.