Мужчина в Шереметьево порезал себе горло разбитой бутылкой и упал с высоты

Baza: мужчина в аэропорту Шереметьево порезал горло и упал с верхнего этажа

Фото: РИА «Новости»

Мужчина в аэропорту Шереметьево в Москве порезал горло и упал с верхнего этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, он разбил бутылку, перелез через перила, порезал горло, а потом упал. В итоге мужчину госпитализировали, он находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее женщину в Санкт-Петербурге спасли с порезанным горлом. Ее нашли в квартире дома на проспекте Ветеранов. Соседи услышали громкий плач младенца и крики матери о помощи. В итоге вызвали спасателей. Когда они пришли, вскрыли дверь, то увидели на полу раненую женщину. По мнению жильцов дома, она сама могла нанести себе увечья, потому что была не в себе.

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