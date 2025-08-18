Мужчина в московском ЖК одним ударом сшиб женщину с ног

Мужчина во время ссоры сильно ударил свою спутницу у ЖК «Зиларт» в Москве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что мужчина кричит на женщину, а потом резко бьет по лицу. От удара его спутница падает плашмя на асфальт.

Сразу подбегают несколько прохожих, которые пытаются помочь. Одна грубо отталкивает мужчину от пострадавшей. После, судя по кадрам, женщина пришла в себя.

«Приехала скорая, позже и полиция, в итоге девушку увезли на скорой, благо она была в сознании и даже сидела сама на асфальте», — рассказала одна очевидец.

В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что информации о произошедшем не поступало.

Ранее уроженец Саудовской Аравии избил свою жену за то, что она купила палку «Еврейской» колбасы со свининой в составе. Семейный конфликт произошел в одном из жилых домов Москвы.