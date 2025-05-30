Араб избил жену-москвичку из-за еврейской колбасы

Уроженец Саудовской Аравии избил свою жену за то, что она купила к ужину палку «Еврейской» колбасы со свининой в составе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, семейный конфликт произошел в одном из жилых домов Москвы накануне вечером. Супруги ужинали вместе с сыном. В какой-то момент мужчина увидел, что на столе лежит палка «Еврейской» колбасы. Араб схватил деликатес и принялся изучать его состав. Ему показалось, что мелкими буквами на этикетке было написано «свинина».

Муж пришел в ярость от увиденного, начал кричать и оскорблять супругу за выбор этого продукта. Женщина оттолкнула агрессивного мужчину, а он начал избивать ее в ответ. Чтобы спастись от побоев, москвичка убежала в соседнюю комнату, встала на подоконник и угрожала суицидом.

Позже она позвонила в правоохранительные органы и сообщила о случившемся. Когда полицейские приехали в квартиру, араб вышвырнул жену за дверь и закрылся вместе с сыном. Женщина уехала в отделение, зафиксировала побои и написала заявление на мужа.

Ранее россиянка получила серьезные травмы, когда выпрыгнула с балкона, пытаясь убежать от своего возлюбленного в Аланье. Мужчина сильно избил ее и угрожал убийством.