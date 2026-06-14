Мужчина в Ленобласти сбил лося и погиб под колесами своей машины

В Волховском районе мужчина сбил лося и тут же сам погиб под колесами своего же автомобиля. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 144 километре Федеральной трассы «Кола» в 01:40 13 июня 74-летний мужчина на «Рено Дастер» сбил лося. Он остановился, вышел из автомобиля и начал его осматривать, забыв выставить знак аварийной остановки.

Автомобиль Haval наехал сначала на сбитого лося, а потом врезался в стоящую на дороге машину, которая от удара сдвинулась и сбила своего хозяина насмерть.

Водитель и пассажир Haval получили травмы средней тяжести, их доставили в больницу. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

Ранее в Ханты-Мансийском районе автомобиль BMW столкнулся с лосем. Погибла 21-летняя девушка.