Молодая пассажирка погибла в ДТП с лосем в ХМАО

В Ханты-Мансийском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 21-летняя девушка. Причиной аварии стало столкновение автомобиля BMW с лосем, сообщил сайт URA.RU.
По данным пресс-службы окружного УМВД, происшествие случилось вечером 9 июня на 872-м километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Водитель BMW не успел среагировать и сбил животное, внезапно появившееся на дороге.
Сейчас стражи порядка выясняют все детали аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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