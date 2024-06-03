Мужчина в компании зарезал женщину и покончил с собой под Петербургом

Мужчина напал на нескольких человек в Зеленогорске под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по региону.

Следователи выяснили, что молодые люди поссорились на даче. Во время конфликта злоумышленник достал нож и ударил несколько человек. Одна девушка скончалась. После случившегося нападавший свел счеты с жизнью.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство двух и более лиц и покушение на убийство двух и более лиц.

С места ЧП изъяли видеозаписи, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Подмосковье случилась драка между двумя мужчинами. Один из них купил шаурму и пошел в сторону метро. По дороге на него напал незнакомец и попытался отобрать еду. Между ними началась потасовка, злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь и спину.