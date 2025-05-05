Мужчина в Якутске устроил погром в соборной мечети

Полиция в Якутске задержала устроившего погром в соборной мечети местного жителя

Сотрудники полиции в Якутске задержали мужчину, устроившего погром в соборной мечети. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Дебошир повредил декоративные элементы в мечети. На место ЧП прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали 29-летнего подозреваемого, предположительно, он был пьян.

Мужчину для разбирательства доставили в территориальный отдел полиции, где против него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Полиция продолжает проверку по делу, после сбора всех необходимых материалов правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее пьяные хулиганы устроили дебош у храма в Санкт-Петербурге. Полицейские задержали четырех человек, в автомобиле у одного из них силовики нашли кастет, три ножа и резиновую палку.