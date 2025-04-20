Пьяные хулиганы устроили дебош у храма в Петербурге

Четырех мужчин задержали в Петербурге за нападение на полицейского

Четырех мужчин задержали у храма в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Один из пьяных дебоширов напал на полицейского, сообщил местный телеканал 78.ru.

По данным издания, у Храма святого апостола Андрея Первозванного на Заневском проспекте заметили полуголого мужчину. Он был сильно пьян и вел себя неадекватно.

Когда стражи порядка попросили дебошира успокоиться, он стал нецензурно выражаться и ударил одного из полицейских ногой.

Нападавшего и трех его друзей задержали. Выяснилось, что 47-летний нарушитель порядка переехал в Северную столицу из Нальчика. В автомобиле одного из задержанных обнаружили три ножа, кастет и резиновую палку.

Ранее уроженец Свердловской области устроил погром в православном храме в Подмосковье. Он напал на служительниц и оторвал со стен иконы. Дебошир сбежал с украденными деньгами.