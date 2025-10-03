Мужчина в Хабаровске забрался на крышу и угрожал спрыгнуть

В Хабаровске мужчина устроил переполох, забравшись на крышу жилого дома. Чтобы снять дебошира, потребовалась помощь спасателей и полицейских. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

По словам очевидцев, мужчина в основном молчал, но иногда оскорблял сотрудников полиции и матерился. Кроме того, он сам вызвал полицию с просьбой принести воду, но идти на контакт со спасателями отказался. Также хулиган угрожал спрыгнуть с крыши, если те попытаются к нему подняться.

Еще мужчина гнул телевизионные антенны и отрывал от них части, портил кровлю и рвал провода, привязывая один из них к своей ноге.

Ранее подростки забрались на крышу знаменитой высотки на Кудринской площади в Москве. На место ЧП потребовалось вызывать спасателей.