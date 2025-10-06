Мужчина устроил резню у стены Цоя на Арбате

Мужчина напал с ножом на 2 прохожих у стены Цоя на Арбате, его задержали

Неизвестный напал с ножом на двух прохожих у стены Цоя на Арбате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«На улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине», — уточнили в ведомстве.

О конфликте в оперативные службы сообщил очевидец произошедшего. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 49-летний москвич, нож у него изъяли.

«Нарядом скорой помощи пострадавшие госпитализированы. Согласно справке медиков, здоровью 30-летнего мужчины причинен тяжкий вред», — подчеркнули в МВД.

После случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Нападавшего арестовали.

«Степень тяжести вреда здоровью, причиненного второму пострадавшему, устанавливается. По результатам экспертизы примут дополнительное процессуальное решение», — подчеркнул начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее в Архангельске отчисленный студент напал на техникум с ножом, его обезвредили другие учащиеся.