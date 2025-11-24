Человек упал в шахту лифта на северо-востоке Москвы

В Москве на северо-востоке произошло серьезное ЧП на стройплощадке. Источник 360.ru сообщил, что на 1-й Останкинской улице, дом № 53, рядом со строительством спорткомплекса, человек упал в шахту лифта c четвертого этажа.

На место прибыли медики и пожарные, однако спасатели запросили ускорение прибытия специализированных служб — самостоятельно достать пострадавшего они не могли.

Сейчас его готовят к транспортировке в скорую. Пострадавший жив, но его состояние тяжелое. Официальных данных о причинах случившегося пока нет.

Днем в другом районе Москвы также зафиксировали аналогичный случай. В нежилом здании на улице Прянишникова рабочий упал в шахту лифта с четвертого этажа и был госпитализирован — обстоятельства того происшествия проверяют правоохранители.