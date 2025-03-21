Мужчина упал с моста в Москву-реку

Источник 360.ru: мужчина упал с моста на Фрунзенской набережной в Москву-реку

Мужчина на Фрунзенской набережной в столице упал с Крымского моста в Москву-реку. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, человека вытащили из воды очевидцы. На место ЧП вызвали карету скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

Похожий случай произошел в Южно-Сахалинске в 2022 году. Водитель прыгнул с моста, скрываясь от полицейских. Сотрудники ГИБДД гнались за ним, но шофер выбежал из авто и кинулся вниз. Позже выяснилось, что у него не было прав. При падении мужчина сломал ногу.

Ранее мужчина в Москве во время земляных работ провалился в подземный коллектор глубиной в пять-шесть метров. ЧП случилось на стройке метро в проезде Главмосстроя. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб.