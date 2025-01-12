Мужчина упал на молодую беременную учительницу с верхней полки в поезде

На беременную женщину в поезде упал с полки мужчина

Молодая беременная учительница младших классов пострадала в поезде из Самары в Петербург. На нее с верхней полки упал мужчина, сообщил телеканал РЕН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На следующий же день пострадавшую пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у нее серьезные травмы — мужчина сломал женщине две кости правой стопы, также у нее зафиксировали черепно-мозговую травму.

Учительница осталась в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Идет ли доследственная проверка по факту происшествия, не уточнялось.

Ранее в Петербурге на девушку упал кусок лепнины.