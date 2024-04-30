В Петербурге на девушку упал кусок лепнины, отколовшийся от фасада дома | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 02:17 В Петербурге на девушку упал кусок лепнины, отколовшийся от фасада дома РИА «Новости»

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Девушка пострадала из-за падения на нее куска лепнины, который откололся от фасада дома в центре Петербурга. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Происшествие случилось 29 апреля примерно в 12:00 у дома № 19 на Гороховой улице. Декоративная часть обрушилась и упала рядом со входом. В тот момент там проходила местная жительница, после случившегося ей понадобилась помощь врачей.

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«Сейчас только вышла из травмы. Ушибы руки и ноги без переломов. Немного в шоке пока. Я еще легко отделалась, могло быть все серьезнее», — рассказала пострадавшая.

Теперь петербурженка намерена подать иск к управляющей компании.

Ранее в Екатеринбурге в жилом комплексе комфорт-класса стала разрушаться облицовка. Плитка упала на голову жильца, на макушке у него осталась кровоточащая рана. Также похожая история случилась на юго-западе Москвы. Там на голову мужчине упал фрагмент внешней облицовки здания.