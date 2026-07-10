Мужчина ударил пассажира ножом на станции метро «Павелецкая»

На станции московского метрополитена «Павелецкая» один из пассажиров ударил другого ножом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Между двумя молодыми людьми на станции вспыхнул конфликт. Злоумышленник 2003 года рождения нанес своему оппоненту ножевое ранение и скрылся.

Полицейские оперативно установили личность нападавшего и задержали его на станции «Лесопарковая». Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и заключили под стражу.

Ранее Савеловский районный суд приговорил жителя Москвы к восьми годам строгого режима за покушение на сотрудника службы безопасности метрополитена. В августе прошлого года на станции метро ЦСКА он несколько раз ударил инспектора ножом.