Мужчина ударил 13-летнюю девочку в автобусе в Приморском крае

Мужчина ударил 13-летнюю школьницу после перепалки в автобусе в городе Спасск-Дальний. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав кадры.

Согласно видео, девочка ехала с подругами и громко смеялась. Это не понравилось одному из пассажиров, он сделал ей замечание. Школьницы ответили грубостью. Перед тем как выйти из автобуса, мужчина ударил девочку по лицу.

В управлении МВД по Приморью сообщили, что проводят проверку. Школьницу опросили и выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Омске неизвестный мужчина изрезал чем-то острым лицо 11-летней девочке. У школьницы зафиксировали порезы на лице и руках. Возбуждено уголовное дело, нападавшего разыскивают. Что стало поводом для такой агрессивной реакции, пока неизвестно.