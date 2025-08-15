Мужчина сломал пенис во время мастурбации

Мастурбация в джакузи привела к травме полового члена. О серьезных последствиях неудачного эксперимента по самоудовлетворению рассказал пользователь Reddit с ником OkFaithlessness424.

По словам мужчины, он травмировал половой орган, когда купался в джакузи на заднем дворе своего дома. Он так часто делал.

«В ту ночь я был слишком напряжен, чтобы достичь оргазма, но и эрекция не проходила. Я решил, что должен разобраться с этой проблемой, и в поисках максимальной стимуляции подставил пенис прямо под струю джакузи», — рассказал пользователь.

Он получил невероятно сильные ощущения, а желаемый эффект наступил уже через минуту, и он смог расслабиться. При этом ему показалось, что что-то пошло не так.

Мужчина проверил свой половой орган и понял, что, начиная от середины и выше, тот «свисает набок». Он перевязал пенис и лег спасть, а утром понял, что сломал его во время мастурбации.

Уролог подтвердил его опасения. В итоге пенис «заковали в шину» на целый месяц, а потом еще год проводили медицинские манипуляции по его выпрямлению.

Пользователь отметил, что его пенис после травмы уменьшился на четыре сантиметра, остался слегка согнутым до середины и уменьшился в обхвате из-за вмятины на одной стороне.

Ранее британец Мэтт Барр, считающийся обладателем самого большого в мире пениса, сломал из-за него руку при выходе из душа.