Обладатель самого большого в мире пениса сломал из-за него руку

Из-за самого большого в мире пениса британец Мэтт Барр упал в душе и сломал руку. Половой орган закрыл ему вид на ноги, сообщил The Sun .

«Когда я спешил собраться на работу, я не заметил излишки геля для душа в ванне, потому что единственным, что попалось мне на глаза, был мой пенис. Я поскользнулся, выпал из ванны головой вперед и ударился плечом о твердый пол», — рассказал он.

Барр почувствовал сильную боль, пришлось обратиться в клинику. Там у него диагностировали два перелома.

Это не первый подобный случай. Обладатель самого большого в мире пениса уже падал в ванной из-за того, что из-за гениталий не видел ног, но никогда не получал настолько серьезных травм. Барр купил резиновый коврик и решил пореже принимать душ.

Размер пениса британца составляет 36 сантиметров. Он издал книгу о трудностях жизни с таким «достоинством».