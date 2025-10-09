Мужчина скончался после укуса муравьев в Таиланде

Thaiger: в Таиланде рабочий умер после укуса муравьев во время обрезки деревьев

В Таиланде 39-летний рабочий Эккафан Тианпхантхонг скончался после того, как его покусали муравьи во время обрезки веток деревьев. Об этом сообщило издание The Thaiger .

Мужчина трудился на плантации в провинции Самутпракан недалеко от Бангкока. Он работал вместе с коллегой, подрезая деревья, растущие вдоль пруда, чтобы они не задевали электропровода.

Тианпхантхонг забрался наверх, чтобы спилить ветки, но вскоре закричал от боли. Он рассказал, что его укусили муравьи. Спускаясь с приставной лестницы, он внезапно упал на землю.

Работодатель Тианпхантхонга и другой рабочий бросились к нему на помощь, дали ему ингалятор и обтерли лицо холодной водой. Но состояние мужчины быстро ухудшилось. Он потерял сознание. После этого мужчины вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти жизнь Тианпхантхонгу.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Тело погибшего направили на вскрытие. Предполагается, что мужчина погиб из-за аллергической реакции на муравьиный яд.

