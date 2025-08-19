Сегодня 19:01 Ядовитые пауки-осы атаковали Москву и Подмосковье. Смертельно опасно ли это? Биолог Хряпин рассказал, кому стоит обратиться к врачу при укусе паука-осы 0 0 0 Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Москве, Подмосковье и еще ряде российских регионов зафиксировали нашествие ядовитых аргиоп Брюнниха, известных как пауки-осы. Смертелен ли их яд, где на них можно наткнуться и стоит ли лечиться после укуса, выяснил 360.ru.

Отличительные признаки паука-осы Самцы паука-осы достигают максимального размера в 0,5 сантиметра, тогда как самки вырастают до трех сантиметров. Ноги длинные и тонкие, до пяти сантиметров. На юге у вида больше линек, потому там они крупнее. У взрослых особей выражен половой диморфизм. Самки паука-осы и правда внешне очень напоминают ос — у членистоногих желто-черное полосатое брюхо округло-продолговатой формы. Головогрудь серебристая, ноги светлые с широкими черными кольцами. У самцов окрас невзрачный, светло-бежевый, с двумя продольными темными полосками. Брюшко узкое. На педипальпах крупные бульбусы, то есть, говоря простым языком, мужские половые органы.

Где обычно обитает паук-оса Это палеарктический вид, которому комфортно в зоне степей и пустынь. Распространен в Северной Африке, Южной и Центральной Европе, в Крыму, на Кавказе, в Казахстане, Малой и Средней Азии, Китае, Корее, Индии и Японии. Предпочитает луга, обочины дорог, лесные опушки и прочие открытые солнечные участки. Селится на кустарниках и травянистых растениях. Пауки уже захватили дачные участки и другие зеленые зоны России. О нашествии сообщают в Подмосковье, Республике Татарстан, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Республике Башкортостан, Челябинской области и других регионах. «Раньше их можно было встретить у нас только на юге, но с потеплением климата они понемногу продвигаются на север. Москва и область лет эдак 15 входят в ареал аргиоп. На столице пауки не стали останавливаться и пошли дальше», — рассказал 360.ru энтомолог, биолог Роман Хряпин.

Пауков-ос уже видели в большинстве столичных парков: Лосиноостровский район;

Парк «Яуза»;

«Лосиный остров»;

Парк «Москворецкий»;

Измайловский лесопарк;

Парк «Кузьминки»;

Музей-заповедник «Коломенское»;

Борисовские пруды;

Поселок Ерино, район Щербинка.

Чем опасен паук-оса У самого по себе такого паука нет потребности нападать на человека. Он станет агрессивным только в случае, если человек решит до него дотронуться, случайно сдавит или даже возьмет на руки, подчеркнул специалист. То есть чтобы членистоногое укусило, придется сильно постараться.

Единственное, что интересно аргиопе Брюнниха, — это висеть на паутине и есть других насекомых. Больше ей ничего не нужно, так что без ощущения угрозы паук не нападет. Роман Хряпин

Правильнее сказать, что аргиопа пытается от человека скрыться. Как появился в России В России паук-оса традиционно встречался в южных областях, например, в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и других с теплым климатом. Однако в последние десятилетия аргиопа стала распространяться на север, включая центральные и даже северные регионы России, такие как Подмосковье, Татарстан, Калужская, Владимирская, Тульская, Челябинская области и Башкортостан.

Основная причина появления паука-осы в новых регионах России — потепление климата. Мягкие зимы и жаркое лето создали благоприятные условия для выживания и размножения этого теплолюбивого вида. Кроме того, аргиопа Брюнниха обладает способностью к расселению с помощью паутинок, которые подхватываются восходящими потоками воздуха, что позволяет молодым паукам перемещаться на значительные расстояния. Что делать при укусе паука-осы По словам специалиста департамента природопользования Сергея Бурмистрова, пауки-осы не представляют серьезной угрозы. «Эти членистоногие могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы», — рассказал эксперт.

Укус аргиопы действительно безобиден, но Хряпин указал на возможную индивидуальную аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, так как пауки ядовиты. Хотя яд они используют для парализации добычи. Если начнется общее недомогание, нужно обратиться к врачу. Это могут быть опухание лица, отек дыхательных путей и подъем температуры. «При отсутствии симптомов с укусом можно ничего не делать. Болячка сама пройдет через пару-тройку дней», — подытожил биолог.