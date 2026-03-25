Житель Ленобласти стал фигурантом уголовного дела после удара друга топором по голове

В Мурино, расположенном во Всеволожском районе, 46-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как дважды ударил своего 44-летнего друга топором по голове. Об этом Neva.Today сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый напал на своего товарища с топором.

Благодаря очевидцам, оказавшим помощь пострадавшему, нападение не привело к летальному исходу. Подозреваемый уже задержан, и в суд направлено ходатайство о его заключении под стражу.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины преступления.