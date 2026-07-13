В Сергиево-Посадском городском округе спасли заблудившихся в лесу пенсионерок

В субботу, 11 июля, в лесном массиве рядом с деревней Плотихино заблудились две женщины 75 и 78 лет. Они приехали на автобусе за грибами и не смогли найти дорогу обратно. О случившемся сообщили в службу экстренных вызовов «Система-112».

Заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Роман Макаров рассказал, что специалисты отряда «ЛизаАлерт» оперативно вышли на связь с заблудившимися. Благодаря функции передачи геолокации удалось определить их примерное местонахождение.

Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно выдвинулись на место. Ситуация осложнялась тем, что связь с потерявшимися периодически пропадала. Спасатели вели поиск методом работы на отклик — старались услышать голоса женщин и дать им ориентиры. Как только связь восстановилась, специалисты смогли точнее определить местонахождение пенсионерок.

Спустя три часа женщины смогли самостоятельно выйти на дорогу. Спасатели встретили их, усадили в свой автомобиль и обеспечили безопасную доставку: одну довезли до дома, другую — до автобусной остановки. В медицинской помощи они не нуждались.