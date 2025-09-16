Мужчина с пистолетом напугал жителей Краснодара

Жители Краснодара обратили внимание на странного мужчину, ходившего по улицам с похожим на пистолет предметом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Прохожие заметили мужчину на территории ЖК «Южный парк» и вызвали полицию. Правоохранители задержали его. Нарушителем спокойствия оказался 32-летний местный житель

«Предметом, который он демонстрировал, оказалось резиновое изделие (игрушка) в форме пистолета», — отметили в пресс-службе.

На вопрос о том, зачем он пугал прохожих муляжом оружия, мужчина ответить затруднился.

Ранее американские полицейские жестко задержали 16-летнего косплеера, который появился на публике в костюме персонажа Хэнка из серии игр Resident Evil.

Местные жители приняли парня в противогазе за террориста и вызвали правоохранителей. Прибывшая на место полиция не обратила внимания на оранжевый наконечник муляжа оружия и скрутила школьника, положив его лицом в землю.