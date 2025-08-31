Косплеера в костюме из Resident Evil арестовали в Лондоне

Полиция Лондона скрутила косплеера в костюме из Resident Evil и отправила в СИЗО

Поход на игровой фестиваль London Anime & Gaming Con закончился для 16-летнего косплеера жестким задержанием и арестом за появление на публике в костюме персонажа Хэнка из серии игр Resident Evil. Как сообщило издание Dexerto , полицию на место вызвали местные жители, принявшие школьника в противогазе и с муляжом оружия за террориста.

В социальных сетях распространили фотографии, на которых прибывшие на место полицейские жестко скрутили парня, положив лицом в землю.

Журналисты подчеркнули, что на бутафорском оружии, который нес с собой косплеер, есть оранжевый наконечник, доказывающий, что речь идет об игрушке.

Но задержавшие подростка правоохранители внимание на такие тонкости явно не обратили. Представитель полиции заявил, что молодого человека отправили под стражу за подозрение в хранении имитации огнестрельного оружия.

Он отметил, что действующее законодательство запрещает появление в публичных местах с бутафорским оружием, а владеть им разрешается только с 18 лет.

