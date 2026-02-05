Мужчина с ножом ворвался в детский сад под Оренбургом

В Оренбургской области в Бугуруслане мужчина с ножом проник на территорию детского сада. Благодаря смелости одной из воспитательниц никто не пострадал. Об этом сообщил глава города Дмитрий Дьяченко в телеграм-канале .

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада», — написал он.

Женщина смогла удержать хулигана до приезда сотрудников экстренных служб. В итоге страшных последствий удалось избежать.

Дьяченко поблагодарил воспитательницу за оперативную реакцию и помощь. Он подчеркнул, что ситуацию контролируют правоохранители, все экстренные службы выполнили работу грамотно и слаженно.

Чуть больше года назад житель Челябинска пробрался в детский сад, избил воспитателя и напугал детей. Хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.