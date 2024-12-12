Житель Челябинска пробрался в детский сад, избил воспитателя и напугал детей

В Челябинске правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, который пробрался в детский сад, избил воспитателя и напугал детей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Случай произошел накануне в детском саду № 348. Установлено, что в этот момент хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину временно доставили в специальное помещение для задержанных. Заведено уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство».

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