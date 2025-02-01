Мужчина с 13 собаками самовольно поселился в парке в центре Москвы

Занявшая площадку для выгула животных стая собак без намордников возмутила и напугала жителей Мещанского района Москвы. Псов с собой привел неизвестный мужчина, который поставил палатку и специальную будку для питомцев на территории рекреационной зоны города. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что на прогулку по парку и на территорию площадки собачья стая выходила без намордников, а занятую палаткой и другими вещами территорию мужчина замусорил.

Кроме того, свое самодельное жилье он без разрешения подключил к электросетям. По итогам проверки постройку любителя животных снесли, а собак передали в приют. Что стало с их владельцем, в ведомстве не уточнили.

В конце января стая бродячих собак напала на женщину около мусорного полигона в Новосибирской области. От полученных укусов пострадавшая скончалась на месте. Следователи завели дело о халатности и начали проверку муниципальных чиновников, ответственных за отлов бездомных собак.