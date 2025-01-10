Мужчина ранил собутыльника ножом в грудь в московском хостеле

В одном из хостелов столицы на улице Говорова задержали мужчину по подозрению в нападении на соседа. Двое постояльцев вместе выпивали, а потом поссорились. Словесная перепалка перешла в поножовщину, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В результате один из участников ссоры ранил оппонента в грудную клетку ножом», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, его отправили в отделение полиции. Пострадавшего — 41-летнего мужчину — доставили в одну из городских больниц с предварительным диагнозом «проникающее ранение грудной клетки».

Ранее водители устроили поножовщину со стрельбой в Подмосковье. Участниками конфликта стали водители «Лады» и «Газели». Мужчин задержали и отправили в ближайший территориальный отдел. Правоохранители изъяли у правонарушителей нож и травматический пистолет.