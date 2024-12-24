«Не поделили дорогу». Водители устроили поножовщину со стрельбой в Подмосковье

Дорожный конфликт перерос в перестрелку и поножовщину в Подмосковье

Два водителя устроили конфликт в Пушкино в Подмосковье. Ссора переросла в драку с применением холодного и травматического оружия, сообщила пресс-служба полиции Московской области в официальном Telegram-канале .

Предварительно, участниками конфликта стали водители «Лады» и «Газели». Последний ударил оппонента ножом. Тот ответил выстрелом из травматического пистолета.

«Стрельбы я не видела, ехала в школу за ребенком. <…> Но через час поехала отвозить дочь в Пушкино на вокзал, а там уже две скорые, много машин и сотрудников Росгвардии. Как пишут: „Не поделили дорогу“», — рассказала 360.ru очевидица Виктория.

В пресс-службе подмосковной полиции рассказали, что задержали конфликтующих водителей, их переправили в ближайший территориальный отдел. Правоохранители изъяли у правонарушителей нож и травматический пистолет.

Водителям оказали медицинскую помощь.

Власти проведут проверку по факту происшествия. По ее результатам следственные органы примут соответствующее решение.

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