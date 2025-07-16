Мужчина провалился в люк на юго-востоке Москвы

Пьяный мужчина на юго-востоке Москвы провалился в вентиляционный люк. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось на улице Вертолетчиков. Вентиляционные люки подвала были накрыты пластиковыми листами. Двое мужчин решили присесть на эти листы, в итоге один из них провалился в подвал.

На место оперативно прибыли спасатели, при помощи спецсредств они вытащили мужчину. Его госпитализировали.

Ранее в Петербурге четырехлетний мальчик упал в люк со сточными водами. ЧП произошло на парковке. Туннель оградили тележкой и конусом. Ребенок был занят телефоном и не смотрел под ноги. В итоге шагнул в открытую дыру. Вслед за мальчиком в люк прыгнул отец — ринулся на помощь.