Мужчина провалился в люк на юго-востоке Москвы

Пьяный мужчина на юго-востоке Москвы провалился в вентиляционный люк. Об этом сообщил источник 360.ru.
Происшествие случилось на улице Вертолетчиков. Вентиляционные люки подвала были накрыты пластиковыми листами. Двое мужчин решили присесть на эти листы, в итоге один из них провалился в подвал.
На место оперативно прибыли спасатели, при помощи спецсредств они вытащили мужчину. Его госпитализировали.
Ранее в Петербурге четырехлетний мальчик упал в люк со сточными водами. ЧП произошло на парковке. Туннель оградили тележкой и конусом. Ребенок был занят телефоном и не смотрел под ноги. В итоге шагнул в открытую дыру. Вслед за мальчиком в люк прыгнул отец — ринулся на помощь.
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