Мужчина пригрозил взорвать отделение ПСБ в Белгороде

Мужчина угрожал взорвать отделение Промсвязьбанка в Белгороде, сообщил Telegram-канал «112» . По его данным, инцидент произошел около 11:00

Посетитель вошел в офис банка, сам позвонил по номеру экстренных служб и заявил, что при нем находится самодельное взрывное устройство. Он потребовал прибытия сотрудников ФСБ для переговоров. Заложников мужчина не удерживал — все посетители и персонал покинули помещение. Огнестрельного оружия у него не было.

Переговоры продолжались около часа, после чего мужчина добровольно сдался. Как уточняется, взрывного устройства при нем, предварительно, не обнаружили. Задержанного допрашивают, мотивы его действий выясняются. Не исключается версия, что он мог находиться под влиянием мошенников.

В свою очередь, в силовых структурах сообщили РИА «Новости», что оперативные службы выехали на место и проверяют информацию о происшествии в отделении банка. По сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, в районе отделения Промсвязьбанка на улице Преображенской было временно перекрыто автомобильное движение.

В ноябре Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против жителя Первоуральска, удерживавшего в квартире женщину.