Против забаррикадировавшегося в Первоуральске мужчины завели дело

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против жителя Первоуральска, удерживавшего в квартире женщину. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Правоохранители ведут производство по статье «Незаконное лишение свободы». Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию дела.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что на момент задержания мужчина 1973 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим он угрожал совершить взрыв.

«Никто от противоправных действий не пострадал. Арсеналов огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, как писали некоторые СМИ и Telegram-каналы, при нем не оказалось. Это была попытка напугать», — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Местная жительница рассказала 360.ru, что дебошир находился непосредственно в квартире сожительницы.

«Дело было вечером, никаких криков до этого не слышали. Потом начали серьезно стучать в дверь, там полиция, сообщила об эвакуации. Из ванной с мокрой головой вышла. Мужчина кричал еще, что у него граната, чтобы не трогали его», — отметила она.

Подозреваемый оказался ранее судимым за грабежи и разбой.