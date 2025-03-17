Мужчина пострадал во время стрельбы и драки на Морской набережной в Петербурге

В ночь на 16 марта на Морской набережной между гостями Санкт-Петербурга и местным жителем возник конфликт. Как сообщила «Фонтанка» , петербуржец выстрелил из пистолета, а приезжие его избили.

Пострадавшего с травмами головы и переломом носа доставили в Мариинскую больницу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Других четверых участников конфликта задержали и передали представителям военной комендатуры Петербурга.

На месте происшествия обнаружили и изъяли травматический пистолет, магазин с боеприпасами, гильзы и нож.

Пострадавший — законный владелец огнестрельного и травматического оружия. Ранее он был судим за кражу и оскорбление представителей власти.

Ранее суд в Колпинском районе Санкт-Петербурга вынес решение по делу Кирилла Кокорева, который открыл огонь по прохожему. Петербуржца признали виновным и приговорили его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.