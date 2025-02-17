Суд на два года отправил хулигана в колонию за стрельбу в Колпине

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Кирилла Кокорева, открывшего стрельбу по прохожему. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

«Кокорев взят под стражу в зале суда немедленно», — уточнили в инстанции.

Двое мужчин — водители Peugeot и ВАЗ-21113 — повздорили на проспекте Ленина в Колпино. Кокорев был пассажиром отечественной легковушки и решил «вступиться» за своего друга. Чтобы напугать водителя иномарки, он схватил аэрозольное устройство самообороны «Пионер» и выстрелил в него.

«Кокорев вину не признал. Не отрицая совершенных им действий, указал, что они были направлены на самооборону от агрессивных действий потерпевшего», — отметили в суде.

После нападения пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя.