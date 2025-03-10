Мужчина попал под поезд на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: поезд сбил мужчину на станции Яуза в Москве

Мужчина попал под поезд утром 10 марта на северо-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на железнодорожной станции Яуза, уточнил собеседник 360.ru. По предварительным данным, пострадавшему на вид около 40 лет.

Его состояние на данный момент неизвестно. Обстоятельства и подробности случившегося уточняются.

На минувшей неделе мужчина погиб на железнодорожном переходе в подмосковных Бронницах.

Известно, что водитель состава пытался предотвратить аварию и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. В результате столкновения пострадавший получил слишком тяжелые травмы и умер на месте.