Мужчина попал под поезд на северо-востоке Москвы
Источник 360.ru: поезд сбил мужчину на станции Яуза в Москве
Мужчина попал под поезд утром 10 марта на северо-востоке Москвы. О происшествии сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло на железнодорожной станции Яуза, уточнил собеседник 360.ru. По предварительным данным, пострадавшему на вид около 40 лет.
Его состояние на данный момент неизвестно. Обстоятельства и подробности случившегося уточняются.
На минувшей неделе мужчина погиб на железнодорожном переходе в подмосковных Бронницах.
Известно, что водитель состава пытался предотвратить аварию и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. В результате столкновения пострадавший получил слишком тяжелые травмы и умер на месте.