Мужчина попал под колеса трактора на территории столичного ГБУ «Жилищник»
Источник 360.ru: трактор сбил мужчину в Красносельском районе Москвы
В Красносельском районе Москвы мужчина попал под колеса трактора. Об этом 360.ru сообщил источник.
Авария произошла на территории ГБУ «Жилищник» на Пантелеевской улице, 20. Подробности ЧП с участием коммунальной техники неизвестны.
Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала. Идет проверка.
