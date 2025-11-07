Мужчина попал под колеса трактора на территории столичного ГБУ «Жилищник»

В Красносельском районе Москвы мужчина попал под колеса трактора. Об этом 360.ru сообщил источник.

Авария произошла на территории ГБУ «Жилищник» на Пантелеевской улице, 20. Подробности ЧП с участием коммунальной техники неизвестны.

Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала. Идет проверка.

Ранее на севере Москвы произошло ДТП с участием трактора и машины скорой помощи. Автомобили столкнулись в Головинском районе на Кронштадтском бульваре. Обошлось без пострадавших, но авто получили сильные повреждения. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

До этого аварию с трактором и иномаркой в центре Москвы сняли на видео. Прицеп спецтехники опрокинулся на Volkswagen.