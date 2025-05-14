Мужчина попал под электропоезд на Савеловской в Москве

Источник 360.ru: на станции Савеловская мужчина попал под поезд и погиб

На станции Савеловская МЦД-4 погиб мужчина, он попал под поезд. Как сообщил источник 360.ru, куртку пассажира зажало дверями электрички.

Состав поехал, протащив человека по платформе и путям. Спасатели убрали тело погибшего в междупутье до прибытия сотрудников линейной полиции.

Из-за происшествия отправления поездов задерживают до получаса, сообщил Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Ранее мужчина погиб под колесами электрички в Петербурге. Электропоезд сбил местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист нажал на тормоза, но столкновения избежать не удалось.