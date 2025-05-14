Мужчина попал под электропоезд на Савеловской в Москве

Ранее мужчина погиб под колесами электрички в Петербурге. Электропоезд сбил местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист нажал на тормоза, но столкновения избежать не удалось.
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