Мужчина погиб под колесами электрички в Петербурге

В Санкт-Петербурге на станции Сестрорецк произошла трагедия. Там электропоезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ЛУ МВД России на транспорте.

Согласно данным ведомства, личность погибшего установлена — это 56-летний местный житель. Машинист подавал предупреждающие сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства случившегося выясняются.

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